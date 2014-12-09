Япония ужесточила санкции против России

Лидеры провозглашенных ЛНР и ДНР включены в новый санкционный список Токио, принятый правительством Японии, сообщает ТАСС.

Список, в который вошли 26 человек и 14 организаций, утвержден на состоявшемся заседании кабинета министров Японии. Имущество указанных в нем лиц и организаций будет заморожено в случае обнаружения на территории страны. Фигурантам списка будет также отказано во въездных визах в Японию.

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"Наша страна приняла решение заморозить имущество лиц, которые, как было решено, имеют непосредственное отношение к присоединению Крыма и Севастополя к России, а также к дестабилизации востока Украины", - говорится в поступившем в сообщении МИД Японии. Этот шаг, отмечается в документе, соответствует мерам, уже принятым другими странами.

Указанным в списке лицам, говорится в сообщении, будет также запрещено совершать в Японии без особого разрешения какие-либо платежи, банковские и кредитные операции.