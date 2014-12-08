Решение по маневрированию украинских войск будет приниматься после переговоров в Минске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы надеемся, что завтра в Минске пройдут переговоры, надеемся, что эти переговоры станут одним из важных шагов для того, чтобы установить действительный день тишины, дать возможность врагу остановиться и дать возможность представителям ОБСЕ сделать выводы и установить кто нарушает перемирие», - отметил он.

«Мы будем ждать 10 декабря, которое покажет, насколько эффективно эти переговоры прошли и насколько реалистично враждующая сторона относится к этим переговорам», - добавил Лысенко.

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Также Лысенко заявил, что «решений по маневрированию, выводу украинских войск из тех позиций, которые они занимают сегодня нет. По результатам переговоров мы будем ожидать соответствующие решения».

«Завтра - день переговоров, и соответственно анонсируется как «день тишины» и по крайней мере уважение должно быть к международным переговорам», - сообщил пресс-секретарь СНБО

«Украинские военные всегда выполняли и выполняют Минские договоренности, даже на завтрашних переговорах те договоренности, которые были достигнуты 5 и 19 сентября, они являются основой и на их основе происходят дальнейшие действия», - заявил Лысенко.

«Если по украинским позициям будет вестись огонь и будет возможность поразить атакующих без угрозы для местного населения - это будет сделано», - добавил он.