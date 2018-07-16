Конституционный суд Украины открыл производство по вопросу зарплаты прокуроров - ГПУ

С соответствующим представлением в КСУ обратились 50 народных депутатов Украины.

Постановлением коллегии судей Конституционного Суда Украины от 4 июля открыто производство по вопросу заработной платы прокуроров. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, речь идет о конституционном производстве по делу по вопросу неконституционности положения пункта 26 Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 закона «О прокуратуре» применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

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С соответствующим представлением в Конституционный Суд обратились 50 народных депутатов Украины, уполномоченным представителем которых выступил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Валерий Карпунцов, по инициативе Совета прокуроров Украины.

«Суть вопроса заключается в том, что законом Украины «О прокуратуре» как гарантию независимости от незаконного влияния, давления или вмешательства в осуществление полномочий определен постоянный должностной оклад прокурора местной прокуратуры с 1 января 2017 года в размере двенадцати прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Вместе с тем законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реформы межбюджетных отношений» от 28 декабря 2014 года Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины дополнены нормой, которая фактически остановила действие закона «О прокуратуре» в указанной части», - говорится в сообщении.

В результате, пояснили в прокуратуре, должностные оклады прокуроров оказались значительно ниже (более чем в три раза) по сравнению с суммами, предусмотренными статьей 81 закона «О прокуратуре» (постановление Кабинета министров Украины от 31 мая 2012 года №505 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников органов прокуратуры» в редакции постановления Кабинета министров от 30 августа 2017 года №657).

Так, говорится в сообщении, нарушение определенных законом «О прокуратуре» гарантий независимости прокуроров побудило Совет прокуроров Украины обратиться к Карпунцову с просьбой инициировать обращение в КСУ относительно несоответствия Конституции упомянутых норм Бюджетного кодекса.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционеры оспорили в новом Верховном суде засекречивание деклараций работников СБУ.