Антикоррупционеры оспорили в новом Верховном суде засекречивание деклараций работников СБУ

В СБУ настаивают, что декларации бухгалтеров и других сотрудников, которые не занимаются секретной работой, не могут быть доступны широкой общественности.

Центр противодействия коррупции оспаривает в новом Верховном суде засекречивание деклараций сотрудников Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня высший кассационный суд Верховного суда начал рассматривать дело по кассационной жалобе Центра противодействия коррупции на решение административных судов первой и апелляционной инстанций относительно засекречивания деклараций о доходах руководящего состава СБУ от председателя до руководителей областного уровня.

Представитель ЦПК Елена Щербань просит суд отменить решения судов первой и апелляционной инстанций и обязать СБУ и НАПК как соответчика публиковать на сайте НАПК электронные декларации руководящего состава СБУ, а именно председателя СБУ, его заместителей, руководителей СБУ областного уровня, всех должностных лиц СБУ, которые назначаются на свои должности публично соответствующими указами президента.

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Щербань отметила, что эти лица не являются секретными сотрудниками СБУ, а потому и не ведут контрразведывательную или оперативно-розыскную деятельность, поэтому их засекречивание, и на этом основании засекречивание их деклараций является незаконным.

В свою очередь представитель СБУ в суде Сергей Бережной заявил, что, действительно, не все из 31 тысячи сотрудников СБУ являются представителями контрразведывательных или оперативно-розыскных подразделений. Однако он отметил, что в любой момент их персональные данные могут приобрести гриф "совершенно секретно", и поэтому на этом основании их декларации также не подлежат опубликованию на сайте НАПК.

Кроме того, он отметил, что сайт НАПК имеет уровень защиты документов под грифом "для служебного пользования". А в то же время персональные данные оперативников и контрразведчиков СБУ являются государственной тайной, то есть они не могут быть внесены в любые реестры, которые подключены к сети интернет, а значит и на сайт НАПК.

Следует отметить, что суд спросил у Бережного, все ли из 31 тысячи сотрудников являются оперативными работниками, осуществляющими разведывательную и оперативно-розыскную деятельность.

"Есть ли у вас бухгалтеры, есть ли у вас какие-то строительные органы, или какие-то другие, которые не выполняют такой деятельности?", - спросил суд.

На это Бережной сказал, что есть подразделения, занимающиеся контрразведкой, но признал, что бухгалтеры и юристы, не ведут такую деятельность.

Суд спросил, почему тогда невозможно предоставить декларации бухгалтеров и юристов СБУ для публичного доступа. На это представитель СБУ ответил, что засекречены не декларации, а информация, которая относится к государственной тайне. А государственной тайной, по его словам, могут быть как данные об отдельных сотрудниках, так и в целом по всему заведению, подразделению, учреждению, или и в целом по СБУ.

Также он добавил, что информация о руководстве СБУ также является засекреченной, несмотря на то, что фамилии их всем известны, поскольку в декларациях содержится информация о домашнем адресе и другие персональные данные, "и по совокупности это государственная тайна".

В свою очередь представитель ЦПК заявила, что фамилии руководства СБУ всем известны и никак не могут быть государственной тайной. Также она обвинила представителя СБУ в манипуляции: "В исковом заявлении мы просим открыть декларации исчерпывающего перечня должностных лиц СБУ, поэтому никаких секретных данных рассекречено быть не может".

Заслушав стороны судебного разбирательства, суд, вопреки ожиданиям, не вынес решения, а объявил перерыв до 19 сентября. Такой длительный перерыв в заседании суд объяснил периодом отпусков.

Напомним, что ЦПК также подал аналогичное исковое заявление в этот же суд относительно засекречивания деклараций военных прокуроров, однако пока заседание по этому делу еще не назначено.