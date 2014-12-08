Завтра депутаты могут рассмотреть отказ от внеблокового статуса и отмену амнистии для боевиков
Лидер фракции “Народный фронт” Александр Турчинов считает, что завтра Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об отказе от внеблокового статуса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.
“По моему убеждению, уже завтра, во вторник, мы можем рассмотреть закон, который имел широкое обсуждение в обществе. Это касается отмены внеблокового статуса нашей страны с тем, чтобы мы могли иметь перспективы евроатлантической интеграции нашего государства”, - подчеркнул Турчинов и добавил, что его фракция внесла соответствующий законопроект № 1014-2.
Кроме того, Турчинов отметил, что завтра ВР должна рассмотреть проект постановления относительно отмены голосования за закон об амнистии для “ДНР” и “ЛНР”.
Депутат также отметил, что одним из первых Верховная Рада должна рассмотреть вопрос относительно календарного плана для того, чтобы фракции и комитеты могли спланировать свою дальнейшую деятельность. На заседании в четверг, отметил Турчинов, необходимо проголосовать повестку дня на всю первую сессию.
Как сообщал УНИАН, депутаты из фракции «Народный фронт» 2 декабря зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента от 16 сентября о принятии за основу и в целом Закона "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".
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Как отмечается в пояснительной записке, с момента подписания Минских соглашений состоялось около 3 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны групп боевиков. Более 100 украинских солдат и десятки мирных жителей были убиты. Ситуация в зоне антитеррористической операции остается напряженной и существенных изменений не претерпела. Подтверждаются факты прибытия новых подразделений российских войск в зону АТО.
«Кроме того, 2 ноября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, вопреки предусмотренному Минским протоколом от 5 сентября плана мирного урегулирования конфликта в этих административно-территориальных единицах, сепаратистскими военизированными формированиями при содействии Российской Федерации было организовано проведение псевдовыборов», - отмечают авторы проекта постановления.
«При такой ситуации видится целесообразным безотлагательно пересмотреть решения, которые принимались Верховной Радой Украины для обеспечения реализации Минских соглашений с целью деэскалации конфликта на востоке Украины», - резюмируют представители фракции «Народный фронт».