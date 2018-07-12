Тимошенко остается лидером симпатий украинцев - данные двух социологических опросов (видео)

Согласно результатам опроса «Рейтинг», за Юлию Тимошенко на данный момент готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

По результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко – 8,9%, Владимира Зеленского – 8,5%, Олега Ляшко – 8,1%, Петра Порошенко – 7,8%. Другие кандидаты набирают меньше семи процентов.

Сегодня же были обнародованы данные другого опроса, проведенного группой Gfk. Они подтверждают лидерство Тимошенко, но за ней второе место со значительным отставанием занимает Владимир Зеленский. Петр Порошенко лишь на седьмой позиции.

Для справки:

Опрос Социологической группы «Рейтинг» проводился 22 июня – 5 июля 2018 г.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3200 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования (погрешность): не более 1,7%.