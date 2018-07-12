В САП объяснили, почему закрыли резонансное дело о "рюкзаках Авакова" (видео)

Третий подозреваемый по делу, Владимир Литвин, после ознакомления с материалами производства дал показания, что именно он совершил единолично преступление.

Отсутствие доказательств осведомленности сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова и экс-заместителя министра МВД Сергея Чеботаря относительно ненадлежащего качества рюкзаков, которые закупались для МВД, делает невозможным привлечение их к уголовной ответственности.

Об этом на информационный запрос УНИАН сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Следствие установило, что имели место факты проведения тендера с определенным заранее победителем и поставки некачественных рюкзаков, однако отсутствие доказательств осведомленности Чеботаря С.И. и Авакова А.А. с ненадлежащим качеством рюкзаков исключает привлечение их к уголовной ответственности», - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что третий подозреваемый по делу, Владимир Литвин, после ознакомления с материалами производства дал показания, что именно он совершил единолично преступление – «победив на тендере, изготовил некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставил их МВД Украины, другие подозреваемые к этому отношения не имели и о факте поставки некачественных рюкзаков не знали». Также Литвин пояснил, что готов возместить причиненный ущерб.

Читайте такжеДело о «рюкзаках Авакова» закрыто из-за отсутствия состава преступления

«Поскольку Литвиным В.Я. по сути признан факт совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины, будут приняты меры по привлечению его к уголовной ответственности», - пообещали в прокуратуре.

При этом прокуроры учли, что один из ключевых свидетелей обвинения не смог во время допроса в судебном заседании полностью подтвердить свои показания.

В то же время в САП отметили, что при непосредственном участии одного из адвокатов подозреваемых уничтожено специальное устройство, на которое велась запись в кабинете Чеботаря.

«При таких обстоятельствах, учитывая, что доказательств, которые бы безусловно опровергли версию Литвина В.Я., не получено и возможности для их получения исчерпаны, прокурором по уголовному производству принято решение о его закрытии в части – в отношении Чеботаря С.И. и Авакова А.А», - сказали в САП.

Справка УНИАН. 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботаря и Авакова уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр и отметил, что НАБУ и САП «не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, однако 1 ноября Соломенский райсуд Киева принял решение о личном обязательстве.

Сегодня, 12 июля 2018 года, стало известно о вынесении прокурором САП постановления о закрытии уголовного производства по подозрению Авакова-младшего и Чеботаря. Такие действия в НАБУ назвали "непонятными и непоследовательными".