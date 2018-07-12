Дело о «рюкзаках Авакова» закрыто из-за отсутствия состава преступления

Адвокат Сергея Чеботаря Игорь Юдин добавил, что НАБУ использовало это дело для пиар-кампании против обвиняемых.

Уголовное производство по делу о «рюкзаках Авакова» закрыто решением прокурора. Об этом на пресс-конференции в ЛигаБизнесинформ сообщили адвокаты Александра Авакова и Сергея Чеботаря Андрей Федур и Игорь Юдин.

«Мы получили на руки официальное постановление прокурора о закрытии уголовного производства ввиду отсутствия состава преступления. Прокурор принял мудрое решение, поскольку никаких доказательств вины наших подзащитных нет», — сказал Андрей Федур.

Он также добавил, что дело изначально было сугубо политическим.

«Кому-то нужен был громкий политический процесс. И поэтому произошло задержание Александра Авакова, обвинение Чеботаря. К сожалению, у нас часто уголовные дела начинаются громкими заявлениями, а потом — пшик. Согласно закону, органам досудебного расследования запрещено называть фамилии подозреваемых. Но кому-то нужен был политический процесс, и были названы фамилии Чеботаря и Авакова. Теперь я могу сказать, что дело было направлено не против моего клиента, а против его отца. Там фигурировали сотни часов записей его отца. Но ничего на него не накопали. Вообще, НАБУ проделало колоссальную работу, но она была направлена не в то русло. Лучше бы они по-настоящему боролись с коррупцией», — отметил Федур.

Адвокат Сергея Чеботаря Игорь Юдин добавил, что НАБУ использовало это дело для пиар-кампании против обвиняемых.

«Со стороны НАБУ все выглядело так: фейк — наше все. Иногда происходило так, что НАБУ само начинало верить в свои басни. Когда происходил обыск у Чеботаря, приехал автобус со спецназовцами, они начали прыгать через забор. Вышла удивленная жена и спросила: «Зачем? Я вам сейчас двери открою». Когда нам предоставили диск с видеозаписями из кабинета моего подзащитного, оказалось, что файлы датированы одним числом. Хотя записи якобы делались в разные дни. И таких фейков было множество», — подчеркнул он.