"Можем повторить": российский журналист спрогнозировал, как поведет себя Россия после ЧМ-2018

После Олимпиады в Сочи в 2014-м Россия радикально изменилась и решила устанавливать собственные правила, действуя в логике войны. Как поведет себя Москва после Чемпионата мира по футболу, задается вопросом журналист.

Чемпионат мира по футболу закончится 15 июля. Стоит ли опасаться, что Россия после него будет делать нечто подобное тому, что устроила сразу после Олимпиады в Сочи - после игр последовала аннексия Крыма и война на Донбассе.

Поведение самого Владимира Путина во время Чемпионата мира по футболу показывает: несмотря на массу восторженных или просто благоприятных отзывов об организации турнира в зарубежных СМИ, российский президент не слишком верит в “отмывание репутации” РФ с помощью мундиаля, пишет для "Нового времени" российский журналист Семен Новопрудский.

"Путин после матча-открытия не появился ни на одной из игр сборной России и появится, вероятно, лишь на финале. Он не участвовал в беспрецедентном хайпе вокруг российских футболистов. Из околофутбольных мероприятий с участием президента можно выделить разве только встречу со звездами мирового футбола прошлых лет. Они подарили Путину футболку с его фамилией и номером 11 (под ним обычно играют нападающие), удостоившись осуждения в некоторых западных СМИ за "акт поддержки диктатора", - рассказывает Новопрудский.

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Журналист напомнил, что после Олимпиады в Сочи Россия радикально изменилась. Она перестала хотеть быть равноправным конструктивным партнером Запада и решила устанавливать собственные правила. Не ожидав санкций за Крым и Донбасс, но увидев, что на действительно серьезные меры Запад не решается, Россия начала открыто действовать в логике войны.

"Именно поэтому российской власти теперь безразлично, как будут относиться к РФ в мире после мундиаля. Даже лучше, если плохо. Путину нравится, что его боятся: он вырос в парадигме "боятся — значит, уважают". И большинству россиян это тоже пока нравится. Политика России после ЧМ во многом будет определяться экономической ситуацией и тем, как в Кремле начнут решать главный вопрос российской политики: как передавать власть", - отметил Новопрудский.

Он подчеркнул, что даже если Путин твердо решил править пожизненно, он вряд ли захочет разыгрывать перед Западом роль "доброго парня".

"Ограничителем для новой волны внешнеполитической агрессии со стороны России могут стать разве что только новые санкции. А вот резкое ухудшение экономического положения, напротив, может подтолкнуть российскую власть к новым формам гибридных войн — для прикрытия внутренних проблем", - подытожил журналист.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 12 июля 2018 года