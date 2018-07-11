На саммите НАТО не будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей

Столтенберг подчеркнул, что Украина должна сосредотачиваться на том уровне отношений с НАТО, который уже существует.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей

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Об этом он сказал на конференции в сфере безопасности NATO Engages, которая проходит в Брюсселе перед саммитом Альянса.

В частности, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко спросила у Столтенберга, согласен ли он с тем, что Украина заслужила присоединения к Программе усиленных возможностей НАТО. По ее словам, Украина ожидает принятия соответствующего решения на этом саммите Альянса, но из-за позиции Венгрии это решение откладывается.

"Я не ожидаю, что НАТО примет решение относительно Программы усиленных возможностей на этом саммите, но я знаю, что мы снова повторим о нашей прочной поддержке Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что у НАТО есть много инструментов для развития партнерства с Украиной.

"У нас есть Комиссия Украина-НАТО, у нас есть Годовые национальные программы (сотрудничества Украины с НАТО - УНИАН), у нас есть Комплексный пакет помощи, у нас есть трастовые фонды ... Поэтому, у нас есть много различных способов сотрудничать совместно с Украиной. Я думаю, что мы должны сосредоточиться на этом", - сказал он.

Также, по его словам, необходимо достичь как можно больших результатов на основе существующих рамок отношений и помочь Украине сосредоточиться на реформах и модернизации институтов в сфере безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина будет настаивать на получении Программы усиленных возможностей и Плана действий по членству в НАТО, а также на секторальной интеграции в ЕС.