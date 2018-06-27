Россия перебросила десятки боевых кораблей в Азовское море - разведка (видео)

В Азовском море пока недостаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию.

Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море.

Об этом заявил в эфире "5 канала" представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он прокомментировал проведение "маневров" РФ в Азовском море: "Проблема заключается в том, что до начала войны мы не смогли полностью договориться о границе. Это граница и в Азовском море, и Керченский пролив – его нет. Во-вторых, очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодняшний день, по нашим данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров, применяет РФ в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления".

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"Второе – взяты под контроль сегодня полностью все морские пути гражданского судоходства, которые следуют в наши порта в Бердянск и Мариуполь через Керченский пролив. Кроме того, они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море и всю прибрежную зону в Азовском море... Количество судов, которые подлежат осмотру со стороны РФ, оно увеличивается. Сейчас есть другая угрожающая ситуация. Вышел корабль, например, из Мариуполя. Он идет в Керченский пролив и три дня стоит, пока его пропустят под Керченским мостом. Хорошо, если груз долгосрочный, а если это совсем другой груз, пройдет время и гражданские кампании откажутся от наших портов", – рассказал Скибицкий.

Он также добавил, что, возможно, даже будет рассматриваться вариант, когда гражданские суда будут сопровождать украинские пограничники.

Скибицкий также отметил: "Соответственно, мы тоже проводим мероприятия, которые касаются защиты наших границ, нашего суверенитета, но действия российской стороны – очень агрессивные...".

На вопрос, есть ли сейчас серьезная угроза с Азовского моря, представитель ГУР сказал: "Есть угроза, но на сегодня, по нашим оценкам, там еще недостаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, но накопление этого вооружения и войск в Азовском море есть... Кроме того, вы смотрите, в чем проблемный вопрос. По линии международных агентств Россия объявляет закрытый какой-то район. Говорит, что там, например, с 21 по 23 будут проведены какие-то учения. Три дня прошло. Срок истек – никаких учений там проведено не было. А оно направлено на то, чтобы просто дестабилизировать все мореходство и промышленный вылов рыбы в Азовском море".