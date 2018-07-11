В "БПП" дали пессимистический прогноз о возможности обновления состава ЦИК завтра

По его мнению, компромиссов еще не найдено, и выносить этот вопрос на голосование «вряд ли кто решится».

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко не видит необходимого количества голосов для запланированного на четверг, 12 июля, обновления состава Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать завтра парламент обновление ЦИК.

«Я думаю, что, действительно, мы увидим в зале вопрос нового Центризбиркома, но будет ли проголосован этот вопрос - вот тут есть, на самом деле, очень большой вопрос. Я, честно говоря, к сожалению, достаточно пессимистично смотрю на эти перспективы. И пока я не вижу голосов за то, чтобы мы обновили Центризбирком завтра», - отметил Денисенко.

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По его мнению, компромисс в этом вопросе еще не найден, и выносить его на голосование «вряд ли кто-либо осмелится».

«Пока, по состоянию на сейчас, я, к сожалению, достаточно пессимистично смотрю на возможность обновления ЦИК на этой сессии», - констатировал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур. Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и увольняет членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

Как сообщил председатель фракции «БПП» Артур Герасимов, вопросы обновления состава ЦИК будет в повестке дня пленарного заседания в четверг, 12 июля.