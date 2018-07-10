"Антидемократический шаг": журналисты собирают подписи против ограничения доступа в кулуары Рады

Под заявлением к руководству ВР с требованием не предпринимать по отношению к ним «антидемократических шагов» поставили подписи более 35 представителей СМИ.

Журналисты собирают подписи под заявлением на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия и первого заместителя руководителя Аппарата ВР Павла Боднара с требованием не осуществлять «антидемократических шагов» в отношении представителей СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, сбор подписей проходит в кулуарах парламента.

В заявлении отмечается, что аккредитованные в парламенте журналисты «крайне обеспокоены решением Комитета ВР по вопросам Регламента, которым предлагается закрыть доступ в кулуары представителям прессы».

В этой связи представители СМИ требуют от руководства парламента «не предпринимать антидемократических шагов, которые потом трудно будет объяснить и обществу, и международным правозащитным организациям».

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Вместо этого они призывают сосредоточиться на просмотре Положения об аккредитации журналистов и технических работников СМИ при ВР, «из-за несовершенства которого карточки аккредитации в ВР получают лица, которые не имеют никакого отношения к журналистике».

Так, журналисты отмечают, что считают решение регламентного комитета «антидемократическим» и призывают руководство парламента не подписывать его.

Под заявлением поставили подписи более 35 представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов - создание отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк относительно «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуди (газета «Общественный вестник Киева») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). Как известно, скандал вокруг журналисток возник, когда в Facebook появилось их фото, на котором неподалеку от украинского флага одна из них показывала неприличный жест - средний палец.

В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров в административном здании на улице Грушевского, 5 и размещение мест для работы журналистов.

20 июня Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте журналисток Махмуди и Егоровой.