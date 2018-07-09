В совместном заявлении саммита Украина-ЕС осуждается агрессия вооруженных сил РФ против Украины

В ЕС преданы обязательствам в полной мере имплементировать политику непризнания аннексии Крыма.

В совместном заявлении юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз, который сегодня состоялся в Брюсселе, осуждается агрессия вооруженных сил Российской Федерации против Украины, которая началась в 2014 году.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Европейского совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко по итогам саммита XX саммита Украина-ЕС, размещенном на сайте главы украинского государства.

"Мы вновь подтвердили свое решительное осуждение откровенного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины агрессией вооруженных сил РФ, начиная с февраля 2014 года. Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов РФ на территории незаконно аннексированного полуострова и ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, а также Черного и Азовского морей", - отмечается в заявлении.

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"Мы остаемся преданными обязательствам в полной мере имплементировать политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Мы призвали Россию предоставить международным организациям и правозащитникам доступ к территориям, которые в настоящее время не подконтрольны правительству Украины, включая Крымский полуостров, а также уважать международное гуманитарное право", - сказано в заявлении.

"Мы призвали к немедленному освобождению всех незаконно задержанных и заключенных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая крымскотатарских активистов, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Романа Сущенко. Украина также представила свою деятельность на международных площадках, направленную на преодоление последствий незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - отмечается в совместном документе.

Также отмечается неприемлемость продолжения насилия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы строго осудили продолжающиеся неизбирательные обстрелы жилых районов и важной гражданской инфраструктуры. Мы вновь подтвердили нашу полную поддержку усилиям в нормандской формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы, нацеленным на постоянное и мирное разрешение этого конфликта путем полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами, подчеркивая ответственность Российской Федерации в этой связи", - говорится в заявлении.

Также отмечается насущная необходимость обеспечения полного уважения к мандату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), включая ее неограниченный, безопасный и безусловный доступ к местам деятельности по всей Украине, включая зоны вдоль украинско-российской границы и Крымский полуостров.

"Мы также согласились о необходимости для Украины учредить национальный центр разминирования для эффективного реагирования на загрязнение минами и боеприпасами, которые не разорвались в регионе, пораженном конфликтом. ЕС объявил о поддержке для СММ ОБСЕ в объемен в 16 млн евро и до 4 миллионов евро на усиление сопротивляемости общин и реинтеграции ветеранов конфликта. Недавно ЕС вновь продлил свои экономические санкции в отношении России, продолжительность которых четко привязана к полному выполнению Минских договоренностей ", - говорится в заявлении.