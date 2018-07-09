Евросоюз подчеркивает ответственность России за войну на Донбассе - Туск

Президент Европейского Совета напомнил, что за невыполнение Минских соглашений в отношении России на полгода продлены экономические санкции.

В Евросоюзе подчеркивают ответственность России за войну на Донбассе и за выполнение Минских соглашений.

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Об этом президент Европейского Совета Дональд Туск сказал по итогам XX саммита Украина-ЕС в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы продолжаем требовать полного выполнения Минских соглашений и подчеркиваем ответственность России за войну на востоке Украины", - заявил Туск.

"Несколько дней назад лидеры ЕС единогласно согласились снова продлить на шесть месяцев наши экономические санкции против России", - отметил Туск.

Он напомнил о данных ООН, согласно которым, с 2014 года в результате конфликта на востоке Украины погибли более 10 тыс. 250 человек, еще более 24 тыс. 600 человек были ранены. "И это происходит в Европе", - сказал Туск.