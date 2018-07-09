Позиция Евросоюза относительно непризнания аннексии Крыма Россией непреклонна - Туск

17:08, 09 июля 2018
Политика
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Петр Порошенко и Дональд Туск / REUTERS

Президент Европейского Совета Дональд Туск отмечает, что позиция Европейского Союза относительно непризнания аннексии украинского Крыма Российской Федерацией является непреклонной.

Об этом он сказал по итогам юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

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"ЕС продолжает неуклонно поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Непоколебимым остается и наше непризнание незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - подчеркнул Туск.

"Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз. Это произошло после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и было начато строительство Керченского моста без согласия Украины", - сказал Туск.

Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе начался юбилейный XX саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры Украины и Евросоюза обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетики, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив президента Украина, представленных 15 июля 2017 года.

Состоится обмен мнениями о путях усиления помощи Украине со стороны Евросоюза на цели реформ и вопросы укрепления энергетической безопасности.

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Теги: #Евросоюз#аннексия Крыма#Дональд Туск#саммит Украина-ЕС