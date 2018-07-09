Позиция Евросоюза относительно непризнания аннексии Крыма Россией непреклонна - Туск

Дональд Туск заверяет в поддержке Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск отмечает, что позиция Европейского Союза относительно непризнания аннексии украинского Крыма Российской Федерацией является непреклонной.

Об этом он сказал по итогам юбилейного XX саммита Украина - Европейский Союз в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Читайте такжеСаммит Украина-ЕС должен дать "политическое благословение" для развития сотрудничества - Климпуш-Цинцадзе

"ЕС продолжает неуклонно поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Непоколебимым остается и наше непризнание незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - подчеркнул Туск.

"Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Европейский Союз. Это произошло после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и было начато строительство Керченского моста без согласия Украины", - сказал Туск.

Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе начался юбилейный XX саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры Украины и Евросоюза обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетики, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив президента Украина, представленных 15 июля 2017 года.

Состоится обмен мнениями о путях усиления помощи Украине со стороны Евросоюза на цели реформ и вопросы укрепления энергетической безопасности.