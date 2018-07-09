Порошенко и лидеры ЕС призвали РФ освободить всех украинских заложников

Порошенко также подчеркнул, что приветствует недавнее решение Совета Европейского Союза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России.

Президент Петр Порошенко и лидеры Европейского Союза сделали совместное заявление, в котором призвали Россию освободить всех украинских заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках ХХ саммита Украина - Европейский союз в Брюсселе.

«Сегодня мы сделали наше солидарное совместное заявление, в котором мы призываем освободить всех украинских заложников», - сказал глава Украинского государства.

Порошенко также подчеркнул, что приветствует недавнее решение Совета Европейского Союза продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России. «Санкции все-таки заставляют Россию заплатить большую экономическую цену, и они, конечно, будут соблюдены до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение», - сказал Порошенко.

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По его словам, это шанс для России изменить свое поведение.

«Начните с того, что вы освободите всех нелегально удерживаемых украинских заложников на Крымском полуострове и в России», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада призвала институты Европейского Союза усилить международное давление на Россию относительно немедленного освобождения противоправно заключенных граждан Украины.