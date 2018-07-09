Третьяков не видит смысла своего участия в коалиции из-за саботажа создания Минветеранов

Глава Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью, народный депутат Александр Третьяков заявил, что не видит смысла своего участия в коалиции, если процесс создания Министерства по делам ветеранов будет и в дальнейшем саботироваться. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Уже более четырех месяцев, а точнее с 27 февраля 2018 года, Кабмин полностью игнорирует постановление Верховной Рады о создании Министерства по делам ветеранов. За это время в Кабмине не было проведено ни одного совещания по созданию министерства и ни одной консультации правительства с профильным Комитетом и Проектным офисом. Таким образом, запланированные сроки (сейчас идет последняя пленарная неделя этой сессии, следующая сессия будет только в сентябре) почти сорваны», - отметил народный депутат.

По словам Третьякова, таким образом поставлена под угрозу «реализация важного для страны задачи - создание действенной системы защиты прав и интересов украинских ветеранов, в том числе тех, которые проливали и сейчас проливают свою кровь на Востоке».

«Если и в дальнейшем будет саботироваться процесс создания Министерства по делам ветеранов, я, как ответственный человек, не вижу смысла в существовании этой коалиции и своего участия в ней. Я благодарен фракции «Блок Петра Порошенко» за действенную поддержку усилий по созданию Министерства по делам ветеранов, благодарен всем членам нашего Комитета, членам Проектного офиса и, в общем, всем, кто участвовал в реализации этой инициативы и поддерживает ее. Впрочем, мне уже понятно, что не только правительство, но и некоторые парламентские силы сознательно тормозят процесс. Очевидно, из-за определенных политических интересов, к которым ветераны и их жизненные потребности никоим образом не относятся», - подчеркнул он.

Третьяков отметил, что считает создание этого министерства делом чести для всех, кому небезразлично украинское государство и защитники его независимости, и своим личным долгом человека и политика.

«В Украине должна заработать нормальная система социальной защиты ветеранов, вместо ныне существующего хаоса. Государство должно достойно обеспечить права и интересы наших защитников, которые не жалели своих жизней и здоровья ради страны», - написал депутат.