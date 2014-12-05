Российская журналистка попала под обстрел во время съемки фильма о "киборгах"

Анна чудом уцелела при обстреле, но взрывной волной повредило её видеокамеру. Об этом пишет ТСН.

Момент обстрела она сняла на видео. Перед этим она записывала интервью с одним из солдат, который рассказывал о том, что когда российская армия напала на Крым, украинцы в них не стреляли, потому что считали братьями. В этот момент снаряд попал в укрытие "киборгов".

Военного, который рассказывал о Крыме, взрывной волной контузило. Он упал на пол, побледнел и перестал реагировать на окружающих.

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"Я вас слышу как через вату", - сказал он своим товарищам. Обстрел продолжался и "киборги" вместе с журналисткой укрылись в углублении, которое летом использовали в качестве холодильника.