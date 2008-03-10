Тимошенко: стабильность коалиции зависит от двух команд
22:00, 10 марта 2008Политика
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"Просто динамические изменения"
Парламентская коалиция в Украине является стабильной. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в Брюсселе.
Как передает "5 канал", глава правительства отметила, что стабильность коалиции зависит от двух составляющих ее команд – президентской и премьерской. При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что полностью уверена в своей команде.
Также она заверила, что в Украине есть политическая стабильность. По ее мнению, в стране сейчас происходят просто динамические изменения.
Напомним, 10-11 марта премьер-министр Ю.Тимошенко осуществляет двухдневный рабочий визит в Брюссель.
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