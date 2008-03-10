Тимошенко: стабильность коалиции зависит от двух команд

Парламентская коалиция в Украине является стабильной. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в Брюсселе.

Как передает "5 канал", глава правительства отметила, что стабильность коалиции зависит от двух составляющих ее команд – президентской и премьерской. При этом Ю.Тимошенко подчеркнула, что полностью уверена в своей команде.

Также она заверила, что в Украине есть политическая стабильность. По ее мнению, в стране сейчас происходят просто динамические изменения.

Напомним, 10-11 марта премьер-министр Ю.Тимошенко осуществляет двухдневный рабочий визит в Брюссель.

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