На сегодняшнем заседании Рады создали еще одно межфракционное объединение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир Гройсман.

По его словам, председателем объединения избран Павел Дзюблик (фракция “Народный фронт”).

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Ранее в Верховной Раде Украины было создано межфракционное депутатское объединение “Родная Черниговщина”. Его руководителем избрано народного депутата Валерия Кулича (фракция партии “Блок Петра Порошенко”).

Кроме того, сегодня, 4 декабря, в Раде уже было создано 3 межфракционных объединения. Это ВО "Свобода", "Крым" и "Закарпатье".