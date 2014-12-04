Семенченко: комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны возглавит Пашинский

Об этом сообщил народный депутат от партии "Самопомич" Семен Семенченко на своей странице в соцсети.

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"Дележ портфелей необходимо немедленно прекратить и приступать к работе. Идет война. Вытянуть государство из той ямы, в которой мы сейчас все находимся, можно только командой. Готов показать пример - отказываюсь от должности председателя комитета Рады по безопасности и обороне и согласен на полномочия первого заместителя. Этого достаточно, чтобы в команде реализовать то что мы хотим в области обороны и безопасности страны", - отметил Семен Семенченко.

По его словам, в составе комитета "будут Ярош, Билецкий, Береза, Мельничук, Тетерук, Мамчур и другие достойные люди. Важна не должность, важна команда. К сожалению, председателем комитета станет не военный. Я бы поддержал своих друзей-комбатов. Но выбор "Народного фронта" - человек гражданский. Сергей Пашинский. Квотный принцип взят за основу и этот важнейший комитет "не квота" "Самопомочи".