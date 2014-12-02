Семенченко: Полторак должен объяснить в Раде стратегическое значение аэропорта Донецка

Такое заявление сделал народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко. "Необходимо заслушать в парламенте министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба вооруженных сил Виктора Муженко", - сказал депутат.

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"Объяснить, какое место в нашей обороне занимает аэропорт. Потому что героизм массовый - да, победы - да. Но сколько мы можем его держать? Если мы будем держать его дальше, мы должны понимать, как мы будем отбивать атаки, если пытаются перерезать линии снабжения, как мы будем дальше наступать. То есть, место аэропорта в общем стратегическом замысле: или у вас его нет? Хотелось бы заслушать Муженко по этому вопросу", - сказал Семен Семенченко.

Отвечая на вопрос, будет ли выступать сегодня в парламенте министр обороны, депутат сказал: "Будет доклад, но я не думаю, что это будет в том формате, в котором нам нужно".

Как сообщал УНИАН, 27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики не прекращают обстрелы этого объекта.