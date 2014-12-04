Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в середине декабря

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в Брюсселе сообщил глава департамента «Восточного партнерства» Внешней службы ЕС Дирк Шубель (Dirk Schuebrl).

"Совет ассоциации состоится 15 декабря в Брюсселе", - сказал он.

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Кроме того, по словам Шубеля, в ближайшем будущем состоятся визиты в Украину президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера и вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини.

"Мы над этим работаем, дата еще не определена", - сказал Шубель, добавив, что ожидается также визит в Украину президента Европейского совета Дональда Туска.