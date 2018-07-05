"Жесточайшая цензура интернета": эксперт рассказал об опасностях законопроекта о блокировании сайтов

По словам эксперта, авторы данного законопроекта хотят получить контроль над украинскими пользователями интернета.

Эксперт Егор Папышев рассказал об особенностях скандального законопроекта №6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

Об этом он написал в Facebook. Авторы данного законопроекта – нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник и парламентарии от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук и Татьяна Черновол.

По словам эксперта, авторы преследуют две цели: "контроль над украинскими пользователями интернета и получение возможности управления денежными средствами (речь идет о сотнях миллионов долларов) на реализацию совместных проектов с Allot".

"Жесточайшая цензура интернета. Хуже, чем в РФ. Блокировка ресурсов (без суда), которую вы, скорее всего, не сможете обойти. За вас будут решать, что вам показывать, а что нет. Полная потеря вами анонимности. Вы не сможете пользоваться TOR-ом, да. Распил государственного бюджета на покупке оборудования и услуг от известной израильской компании Allot. Детальный мониторинг вашего траффика. О вас будут знать всё. Снижение скорости (либо в результате мероприятий по контролю и мониторингу траффика, либо в результате ваших действий по обходу всего этого добра), и значительное повышение цен на интернет. Произойдет монополизация рынка интернет-провайдеров", - написал эксперт.

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"Насколько все это повысит кибербезопасность нашей страны? В макро отношении - на ноль. Зеро. Ни на сколько", - добавил Папышев.

Ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о блокировании сайтов.

Как сообщал УНИАН, законопроект №6688 вносился в повестку дня сессии парламента в июле 2017 года, но тогда депутатам не хватило голосов для этого. 21 июня 2018 года законопроект №6688 был успешно внесен в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии.

Обсуждая законопроект №6688 25 июня представители интернет-сообщества Украины заявили, что принятие такого закона повлечет ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станет основанием для монополизации рынка предоставления услуг по доступу к Всемирной сети.