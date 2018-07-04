Комитет по нацбезопасности дал "зеленый свет" законопроекту о блокировании сайтов

После заседания комитета его секретарь Иван Винник отметил, что ко второму чтению в проект нужно будет внести ряд изменений.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Этим законопроектом Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить новым разделом - "Меры по блокированию информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах)".

В документе отмечается, что блокированием информационного ресурса (сервиса) является прекращение доступа неограниченного круга потребителей телекоммуникационных услуг к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах), через который распространяется информация, распространение которой запрещено в Украине.

Основанием для применения блокировки определенного информационного ресурса (сервиса) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах) и удаления из него информации является решение суда в случае распространения через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления.

Кроме того, блокировка определенного информационного ресурса применяется судом в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В Уголовном процессуальном кодексе, в частности, предлагается установить, что временным блокированием (ограничением) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) являются действия, в результате которых исключается доступ и/или распространение информации с определенного (идентифицированного) информационного ресурса (сервиса) через информационные, телекоммуникационные и информационно-телекоммуникационные сети (системы) с целью прекращения уголовного правонарушения или предотвращения совершения другого.

Временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах) применяется: во время досудебного расследования - следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, или по ходатайству прокурора, а во время судебного производства - судом по ходатайству прокурора.

В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, временная блокировка (ограничение) доступа к определенному (идентифицированному) информационному ресурсу (сервису) может быть начата до вынесения определения следственным судьей, судом по постановлению прокурора или постановлением следователя, согласованным прокурором, и применяется на срок не более 48 часов.

В таком случае прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после начала осуществления таких действий обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье или в суд.

Как сообщал УНИАН, законопроект №6688 вносился в повестку дня сессии парламента в июле 2017 года, но тогда депутатам не хватило голосов для этого. 21 июня 2018 года законопроект №6688 был успешно внесен в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии.

Обсуждая законопроект №6688 25 июня представители интернет-сообщества Украины заявили, что принятие такого закона повлечет ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станет основанием для монополизации рынка предоставления услуг по доступу к Всемирной сети.