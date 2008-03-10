Тимошенко едет в Брюссель «встречать вызовы»

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбудет в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, планируется, что сегодня украинский премьер примет участие в конференции «Украина-ЕС: встречая общие вызовы», а также встретится с представителями европейского бизнеса - инвесторами украинской экономики.

Завтра, 11 марта, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС, а также проведет двустороннюю встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.