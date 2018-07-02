В Институте Горшенина обсудят законопроект о внесудебном блокировании сайтов

Есть ли грань между свободой слова и пропагандой?

3 июля (вторник) 2018 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Законопроект №6688 - наступление на свободу слова или критика без аргументов?».

Организатор - Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

1. Могут ли кибератаки привести к техногенной катастрофе?

2. Информационный терроризм – цензура в красивой обложке или угроза информационной безопасности Украины?

3. Есть ли грань между свободой слова и пропагандой?

4. Начнут ли закрывать интернет-СМИ без решения суда?

Участники круглого стола:

· Иван Винник, народный депутат Украины, соавтор законопроекта №6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере;

· Наталья Лигачева, председатель ОО «Детектор медиа»;

· Татьяна Попова, эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность».

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

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Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).