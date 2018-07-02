В Институте Горшенина обсудят законопроект о внесудебном блокировании сайтов
3 июля (вторник) 2018 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Законопроект №6688 - наступление на свободу слова или критика без аргументов?».
Организатор - Институт Горшенина.
Вопросы к обсуждению:
1. Могут ли кибератаки привести к техногенной катастрофе?
2. Информационный терроризм – цензура в красивой обложке или угроза информационной безопасности Украины?
3. Есть ли грань между свободой слова и пропагандой?
4. Начнут ли закрывать интернет-СМИ без решения суда?
Участники круглого стола:
· Иван Винник, народный депутат Украины, соавтор законопроекта №6688 «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере;
· Наталья Лигачева, председатель ОО «Детектор медиа»;
· Татьяна Попова, эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность».
Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).