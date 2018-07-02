У Путина считают, что аннексия Крыма не должна мешать поиску "точек соприкосновения" США и России

Путин "неоднократно разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса как Крым быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России", - заявляет Песков.

В Кремле считают, что аннексия Крыма не должна мешать поиску «точек соприкосновения» США и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса как Крым быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», - подчеркнул Песков, комментируя возможность признания Соединенными Штатами аннексии украинского полуострова.

Он добавил, что по другим вопросам возможен диалог и поиск компромисса. «Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения. Президент всегда подчеркивает, что он и Россия открыты для диалога и для совместных поисков компромиссов», - заявил Песков.

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По его мнению, несмотря на расхождения в позициях США и РФ по многим вопросам, укрепляется понимание о необходимости налаживания двустороннего диалога.

«Безусловно, между Москвой и Вашингтоном достаточно много вопросов, по которым позиции диаметрально расходятся. Но вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае - на высшем уровне», - сказал Песков.

По его словам, рано говорить пока о потеплении отношений России и США. «Давайте не будем с вами спешить и говорить о потеплении. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано», - отметил Песков.

«Пока надо все-таки обсудить, наверное, и провести ревизию тех разногласий и раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях», - добавил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.