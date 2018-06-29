В МИД требуют от РФ допустить украинского консула к Кольченко

Кольченко задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от Российской Федерации допустить украинского консула к политзаключенному Александру Кольченко.

Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Требуем допуска украинского консула к политзаключенному А.Кольченко. За 4 года - ни одного разрешения РФ вопреки международному праву», - написала она.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко вместе с режиссером Олегом Сенцовы задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 голда по обвинению в организации терактов на полуострове.

Читайте такжеПолитзаключенный Кольченко просит встречи с украинским консулом и омбудсменом

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая с.г. Сенцов, которого удерживают в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ), объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Кольченко, который содержится в колонии Челябинска, 31 мая объявил голодовку в поддержку голодающего Сенцова, однако 7 июня прекратил ее в связи с резким ухудшением физического состояния.