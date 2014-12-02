Порошенко обещает дать гражданство белорусам и россиянам, которые воюют за Украину
18:37, 02 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ о предоставлении украинского гражданства тем иностранцам, которые воюют за Украину против российской агрессии.
Петр Порошенко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде.
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«Я хочу передать привет моим боевым побратимам: ваше обращение к президенту Украины относительно предоставления украинского гражданства белорусам, россиянам, которые с оружием в руках вместе с вами защищали честь и независимость государства... Как я и обещал, я подпишу указ о предоставлении им украинского гражданства, они прошли это испытание», - сказал он.
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