Порошенко обещает дать гражданство белорусам и россиянам, которые воюют за Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде.

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«Я хочу передать привет моим боевым побратимам: ваше обращение к президенту Украины относительно предоставления украинского гражданства белорусам, россиянам, которые с оружием в руках вместе с вами защищали честь и независимость государства... Как я и обещал, я подпишу указ о предоставлении им украинского гражданства, они прошли это испытание», - сказал он.