Рада со скандалом приняла за основу проект постановления о составе Кабмина
Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления о формировании состава Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (№1008) проголосовали 229 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.
Против проголосовали 16 депутатов, воздержались - 9, не голосовали - 129.
После этого в зале раздались крики "Ганьба!".
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В частности, “Оппозиционный блок” и “Самопомич” не дали ни одного голоса, «Блок Петра Порошенко» - 125 голосов, “Народный фронт” - 69.
После этого голосования представители “Оппозиционного блока” покинули сессионный зал.
Данным проектом постановления предполагается назначить:
вице-премьер-министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Геннадия Зубко;
вице-премьер-министром - Валерия Вощевского;
вице-премьер-министром - министром культуры - Вячеслава Кириленко;
министром Кабинета министров - Анну Онищенко;
министром обороны - Степана Полторака;
министром иностранных дел Павла Климкина;
министром внутренних дел - Арсена Авакова;
министром юстиции - Павла Петренко;
министром финансов - Наталью Яресько;
министром экономики - Айвараса Абрамавичуса;
министром топлива и энергетики - Владимира Демчишина;
министр образования и науки - Сергея Квита;
министром здравоохранения Александра Квиташвили;
министром аграрной политики - Алексея Павленко;
министром труда и социальной политики Павла Розенко;.
министром по информационной политике - Юрия Стеця;
министром молодежи и спорта - Игоря Жданова;
министром экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко;
министром инфраструктуры - Андрея Пивоварского.