Рада со скандалом приняла за основу проект постановления о составе Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий документ (№1008) проголосовали 229 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Против проголосовали 16 депутатов, воздержались - 9, не голосовали - 129.

После этого в зале раздались крики "Ганьба!".

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В частности, “Оппозиционный блок” и “Самопомич” не дали ни одного голоса, «Блок Петра Порошенко» - 125 голосов, “Народный фронт” - 69.

После этого голосования представители “Оппозиционного блока” покинули сессионный зал.

Данным проектом постановления предполагается назначить:

вице-премьер-министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Геннадия Зубко;

вице-премьер-министром - Валерия Вощевского;

вице-премьер-министром - министром культуры - Вячеслава Кириленко;

министром Кабинета министров - Анну Онищенко;

министром обороны - Степана Полторака;

министром иностранных дел Павла Климкина;

министром внутренних дел - Арсена Авакова;

министром юстиции - Павла Петренко;

министром финансов - Наталью Яресько;

министром экономики - Айвараса Абрамавичуса;

министром топлива и энергетики - Владимира Демчишина;

министр образования и науки - Сергея Квита;

министром здравоохранения Александра Квиташвили;

министром аграрной политики - Алексея Павленко;

министром труда и социальной политики Павла Розенко;.

министром по информационной политике - Юрия Стеця;

министром молодежи и спорта - Игоря Жданова;

министром экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко;

министром инфраструктуры - Андрея Пивоварского.