Постпред Украины в НАТО: Для вступления в Альянс сначала нужно реформировать законодательство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, говоря о перспективах членства Украины в Альянсе.

"Я не вижу прямой связи между законом и референдумом. Внутренние изменения в законодательство только открывают путь к дальнейшему развитию отношений с НАТО и реформ сектора безопасности. Когда мы почувствуем, что способны запросить членства, как пояснил президент, мы спросим украинцев, они за членство в НАТО или нет", - сказал он.

Долгов напомнил, что народные депутаты от «Батькивщины» уже внесли соответствующий законопроект, кроме того и президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение подготовить "проект закона, которым будет изменен статус Украины".

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"Мы посмотрим, как скоро Верховная Рада будет готова, потом депутаты проголосуют повестку дня и потом придет время, когда парламент будет обсуждать этот проект и голосовать за него. Проголосовав, мы уберем внутренние препятствия на нашем пути членства в НАТО", - пояснил он процедуру.

После этого, по мнению украинского дипломата, Украина должна пройти долгий путь реформ. "Референдум - не вопрос на завтра, он случится позже. Сначала надо изменить украинское законодательство относительно фундаментальной внутренней и внешней политики", - подчеркнул он.