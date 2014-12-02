Переговорщики от Украины и РФ признали Донецкий аэропорт самой проблемной точкой по режиму «тишины»

Об этом сообщил начальник штаба Совместного центра по вопросам соблюдения режима прекращения огня на Донбассе с российской стороны Алексей Матвеев сегодня на совместном брифинге с начальником штаба Совместного центра с украинской стороны Олегом Бойко. Видео с брифинга обнародовано на странице пресс-центра АТО в Facebook.

«Сейчас наиболее проблемными участками по соблюдению режима прекращения огня являются международный аэропорт «Донецк», населенные пункты Счастье и Новобахмутовка», - сказал он.

По словам Бойко, за минувшие сутки «группами наблюдения общего контроля и координации вопросов прекращения огня учтено 79 случаев нарушения режима прекращения огня с применением реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии и стрелкового оружия». Из них 63 днем и 16 ночью. «В частности, со стороны вооруженных формирований отдельных регионов Донецкой и Луганской областей зафиксирован 41 случай обстрелов. Со стороны Вооруженных сил Украины огонь велся 38 раз», - отметил представитель украинской стороны.

Дежурной сменой центра принимались меры относительно прекращения огневых контактов на отдельных участках, добавил Бойко.

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Как сообщил представитель российской стороны, руководители Совместного центра с украинской и российской стороны выехали в город Донецк для проведения рабочей встречи с представителями отдельных районов Донецкой области в присутствии ОБСЕ. «Цель проведения встречи - обсуждение плана мероприятий по выполнению Минского меморандума», - заявил Матвеев.

Как сообщалось, Общий центр Украины и РФ по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон создали на основе Минских договоренностей.

Украину в центре представляет генерал-лейтенант Владимир Аскаров, Россию - генерал-лейтенант Александр Ленцов.

1 декабря руководители центра договорилась о прекращении огня в Донецком аэропорту.

Также в ОБСЕ сообщали, что переговорная группа ранее договорилась с представителями «ЛНР» о прекращении огня вдоль линии разграничения и отвода тяжелого вооружения с 5-6 декабря.