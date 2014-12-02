Порошенко подписал указ о принятии в гражданство Украины трех иностранных специалистов
Президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України трьох іноземних фахівців: Наталії Яресько, Олександра Квіташвілі, Айвараса Абрамовичуса.
Об этом Порошенко написал в Twitter.
"Подписал указ о принятии к гражданству Украины трех иностранных специалистов: Наталии Яресько, Александра Квиташвили, Айвараса Абрамовичуса", - сообщил глава государства.
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В то же время на своей странице в Facebook он объяснил, почему дал гражданство трем иностранцам.
"Украина безотлагательно нуждается в реформах. Нам, как никогда, нужны международные практики государственного управления, борьбы с коррупцией, финансового планирования, антикризисного менеджмента, которые могут привнести часто только специалисты из-за пределов Украины.
Мы нашли людей, и сегодня они готовы стать гражданами Украины. Поэтому я подписал указ о принятии в гражданство Украины трех высокопрофессиональных иностранных специалистов: Наталии Яресько, Александра Квиташвили, Айвараса Абрамавичуса. Вместе победим!", - отметил президент.