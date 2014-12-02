Верховная Рада сегодня рассмотрит вопрос назначения министров. Онлайн-трансляция
10:35, 02 декабря 2014Политика
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Новый состав парламента проводит свое второе заседание.
Новая Рада собирается во второй раз / gazeta.lviv.ua
На рассмотрение Верховной Рады сегодня может быть внесен законопроект, который позволит иностранцам занимать должности в Кабинете министров Украины.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты запланировали 2 декабря провести голосование за назначение состава Кабинета министров Украины.
Также ожидается, что сегодня назначат заместителей председателя ВР и определятся с персональным составом парламентских комитетов.
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