Нунсовец намекает, что коалиция просто пожалела регионалов

“Было бы очень смешно, если бы ПР на 8 марта вышла на площади, как они призывали, и дарила женщинам шарики с надписью «Нет НАТО». Так заявил Владимир Вязивский, нардеп от НУ-НС в эфире Эра-FM.

В ответ на замечание ведущей, что “шарики не дают вам покоя”, Вязивский сказал: “Нет-нет, это немного смешно, по-видимому. Я общаюсь в кулуарах с коллегами из ПР. Им это тоже самим начало надоедать. Это можно было услышать в парламентских курилках. Но нужно было помочь. Понимая, что само это постановление фактически выписано юридически так, что смысл никакого не имеет, потому что здесь есть ссылки на законы, которых сегодня нет, и выписаны международные договоры, а согласно действующего сегодня законодательства, ВР может только ратифицировать соответствующие международные договоры. Потому это и нарушение действующего законодательства, принимая в известной степени такое постановление.

Но чтобы найти какое-то определенное понимание и при хорошей мине выйти из плохой игры, часть наших депутатов, и насколько я понимаю, и БЮТ поддержала данное постановление, чтобы в конце концов забыть ту смешную и немного трагическую историю в течение месяца в деятельности парламента, и таким образом можно будет приступить к целому ряду законопроектов, которые мы вчера в некоторых случаях достаточно конструктивно голосовали”.