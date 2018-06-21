США призвали Киев не забыть отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде

В Госдепе отметили, что украинский Антикоррупционный суд должен рассматривать все дела своей юрисдикции.

Соединенные Штаты приветствуют принятие Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде и напоминают о необходимости внесения изменений в этот закон относительно апелляционного рассмотрения коррупционных дел.

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«С этим шагом Украина сделала важный шаг в направлении достижения европейского будущего, которого требовали люди во время Революции достоинства», – говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Гезер Науерт, передает Радио Свобода.

Она отметила, что США также приветствуют заявление директора Международного валютного фонда относительно необходимости внесения изменений в закон, чтобы Антикоррупционный суд смог рассматривать все дела своей юрисдикции.

«Эти меры обеспечат возможность суда уменьшить коррупцию, которая угрожает национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины», – добавила представитель Госдепартамента США.