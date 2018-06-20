Порошенко и глава МВФ согласились, что скандальная норма в законе о ВАС должна быть изменена

"Сейчас важно, чтобы парламент быстро одобрил президентский законопроект для формального создания суда", - говорится в заявлении МВФ.

Принятие Верховной Радой Украины Закона о Высшем антикоррупционном суде является существенным шагом в борьбе с коррупцией, однако важно безотлагательно принять поданный президентом Петром Порошенко вспомогательный закон для фактического создания суда и вернуть требования о рассмотрении этим судом всех отнесенных к его юрисдикции дел.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард по результатам ее переговоров с главой украинского государства.

«Я очень обнадежена принятием украинским парламентом Закона о Высшем антикоррупционном суде, что является существенным шагом вперед в борьбе властей с коррупцией. Новый закон открывает путь к независимому и сильному антикоррупционному суду, который совместно с существующими институтами (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура) присоединится к обеспечению ответственности и справедливости, которых требует народ Украины от своих чиновников», - говорится в заявлении.

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Лагард выразила благодарность президенту за его лидерство, благодаря которому стало возможным принятие закона, и приветствовала намерения Порошенко организовать работу суда до конца года.

«Мы согласились, что сейчас парламенту очень важно безотлагательно принять вспомогательный закон, поданный президентом, для фактического создания суда. Не менее важны изменения для восстановления поддержанных в первом чтении требований относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, в частности тех, что составляют собой все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции», - отмечается в заявлении.

Также Лагард уведомила о договоренности с Порошенко и в дальнейшем тесно сотрудничать, включая сотрудничеством с правительством, для своевременной имплементации этих и других предпосылок - прежде всего относительно цен на газ и бюджета, - что является критически важным для завершения текущего пересмотра программы при поддержке МВФ.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству требуется привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры, а также сделать соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 11 июня.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 14 июня закон вступил в силу.

Согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, не будут оспариваться в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

19 июня нардепы отказались включить в повестку дня законопроект о создании Антикоррупционного суда.