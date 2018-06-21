"БПП" предлагает кандидатуру Фриз на должность министра по делам ветеранов

В "БПП" надеются, что другие фракции поддержат это предложение.

Фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает кандидатуру народного депутата от этой политической силы Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя фракции "БПП" Алексей Гончаренко.

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"Только что на заседании фракции "Блок Петра Порошенко" наша фракция выдвинула единогласно министром по делам ветеранов нашу коллегу Ирину Фриз", - сказал Гончаренко.

По его словам, фракция считает, что министерство должно быть создано как можно скорее, и "наша фракция предлагает именно ее кандидатуру".

Гончаренко выразил надежду, что другие фракции поддержат это предложение. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе или, по крайней мере, до конца сессии.