Порошенко заявил, что Украина никому не позволит на нее давить извне

Об этом глава государства заявил в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.«Никому извне мы не дадим давить на Украину при определении вектора и направления ее развития», - отметил Петр Порошенко.

Президент констатировал, что подавляющее большинство населения страны требует от властей немедленных реформ.

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«Нам надо реформировать страну, наладить инвестиционный климат, реализовать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Этого хочет 75% украинцев», - сказал Петр Порошенко. Президент напомнил, что украинцы отстаивали европейские ценности - верховенство права, защиту прав человека, свободу слова - во время акций протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. Украинцы выбрали европейский путь развития страны, и именно поэтому «Стратегия реформ-2020» предусматривает подачу Украиной заявки на вступление в Евросоюз через 6 лет.

Президент поблагодарил ЕС и другие страны за единство и солидарность с Украиной.

В то же время он отметил, что основным вызовом для Украины остается противодействие агрессии и защита своей целостности. «Я всегда стараюсь сохранить диалог и держать «двери мира» открытыми», - отметил глава государства.

Порошенко выразил убеждение, что мир требует построения новой системы безопасности, поскольку послевоенные структуры, как европейские, так и мировые, больше не эффективны и не способны защитить ни одну страну, и Украина готова принимать в этом участие.

«Новая система безопасности будет направлена не против кого-то, в том числе России, но для того, чтобы защитить свою территорию, сделать абсолютно недопустимыми нарушения границ и агрессию, иметь эффективные механизмы для сохранения мира», - подчеркнул Петр Порошенко.

При этом он отметил, что НАТО осталось системой, способной гарантировать безопасность ее членов. Комментируя возможность подачи заявки Украины на вступление в эту организацию, президент отметил, что вопрос не в заявлениях, а в том, что страна нуждается в реформировании.

«Надо сделать все, чтобы страна, уровень доходов и валового внутреннего продукта, уровень инвестиций в оборонный комплекс и уровень Вооруженных Сил отвечали тем критериям, которые являются для государств, желающих быть членами НАТО», - отметил Порошенко и добавил, что последние четыре года «продемонстрировали ошибочность для Украины внеблоковой модели».