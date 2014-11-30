Штайнмайер: конфликт в Украине не может быть разрешен в краткосрочной перспективе

Об этом немецкому телеканалу CDF заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ТАСС. "Я всегда говорю: чтобы спровоцировать конфликт, может потребоваться 14 дней. Однако, чтобы его же решить, потребуется 14 лет", - указал он.

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Разногласия с РФ по украинской теме он назвал "серьезными", после чего утвердительно ответил на вопрос, может ли нынешний конфликт "продлиться 14 лет", отмечает агентство.

Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что вопрос о вступлении Украины в состав НАТО не стоит на повестке дня. "Для меня членство Украины в Североатлантическом альянсе не может стоять на повестке дня. Во всяком случае, я не вижу Украину на пути в НАТО", - отметил министр.

Немецкий министр сказал, что возможно такую точку зрения можно было бы сформулировать в более сдержанном тоне. "Я выступаю за ясность по этому вопросу, так как, я думаю, никому не поможет, если мы будем об этом молчать", - объяснил глава МИД свою позицию.

По его словам, всем сторонам следует "оставаться реалистами". "Мы находимся в центре опасного конфликта", - указал дипломат.

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что происходящее в Украине оставляет желать лучшего, но при этом возможна и дальнейшая эскалация.

Именно поэтому следует объяснить общественности, по каким вопросам лучше не "подливать масла в огонь", сказал немецкий министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер уже высказывал мнение, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в НАТО.