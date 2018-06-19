Третьяков призвал премьера подать кандидатуру министра ветеранов в ВР

Еще 27 февраля 2018 года парламент обратился к правительству с требованием создать Министерство Украины по делам ветеранов и в месячный срок проинформировать Верховную Раду о его выполнении.

Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков призвал Премьер-министра Владимира Гройсмана выполнить положения Конституции и подать на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру министра по делам ветеранов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Третьяков, 27 февраля 2018 года парламент принял постановление № 2294-VIII, которым обратился к правительству с требованием создать Министерство Украины по делам ветеранов и в месячный срок проинформировать Верховную Раду о его выполнении.

Однако, по словам народного депутата, в течение длительного времени Кабинет министров фактически игнорировал вопрос создания такого министерства, несмотря на широкую поддержку этого шага общественностью, ветеранами, соответствующее решение парламентских слушаний еще в 2017 году и международный опыт.

«С 27 февраля прошло почти 4 месяца, однако о выполнении постановления парламента, как и о конкретных шагах, предпринятых правительством для создания министерства, мне как председателю Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, ничего не известно», - отметил он.

Как подчеркнул Третьяков, представление кандидатуры министра на рассмотрение Верховной Рады согласно ст. 114 Конституции Украины является функцией премьер-министра.

«Но на сегодняшний день этого также не было сделано. Мне трудно понять промедления, даже бездействие правительства, и конкретно его руководителя в этом вопросе. Ведь речь идет о создании действенного и эффективного инструмента социальной защиты и интеграции в мирную жизнь людей, которые защищали и продолжают защищать Украину», - резюмировал Третьяков.