Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о создании Антикоррупционного суда

Цель проекта закона - выполнение требований Конституции, Закона "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Президент Петр Порошенко, в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины, внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, глава государства определил документ как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

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Цель проекта закона - выполнение требований Конституции, Закона "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Докладывать по законопроекту во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу.

Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда». Законопроект передан в ВСП в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины.

18 июня ВСП поддержал проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда».