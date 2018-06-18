Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании Антикоррупционного суда

Верховная Рада приняла предложенный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде седьмого июня.

Высший совет правосудия поддержал подготовленный президентом Украины Петром Порошенко проект закона «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

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Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Сегодня на заседании ВСП рассмотрел вопрос о консультациях по созданию Высшего антикоррупционного суда.

Докладчик, председатель ВСП Игорь Бенедисюк сообщил, что ч. 2 ст. 125 Конституции Украины определяет, что суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия. В соответствии с положениями статьи 19 закона «О судоустройстве и статусе судей», суд образуется и ликвидируется законом. Проект закона о создании или ликвидации суда вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

Нормой ч. 4 ст. 125 Конституции определено, что в соответствии с законом могут действовать высшие специализированные суды. Согласно ч. 2 ст. 31 закона «О судоустройстве и статусе судей» Высший антикоррупционный суд является высшим специализированным судом.

Как отметили в ВСП, пунктом 16 раздела XII "Заключительные и переходные положения» закона «О судоустройстве и статусе судей» установлено, что проведение конкурса на должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона, который определяет специальные требования к судьям этого суда. Закон «О Высшем антикоррупционном суде» вступил в силу 14 июня.

Пунктом 7 раздела VI «Заключительные и переходные положения» закона «О Высшем антикоррупционном суде» президенту было предложено внести в ВСП в установленном порядке проект закона об образовании Высшего антикоррупционного суда.

15 июня из Администрации президента Украины поступило письмо с просьбой сообщить позицию Высшего совета правосудия относительно законопроекта об образовании Высшего антикоррупционного суда.

Заслушав Бенедисюка, Высший совет правосудия решил поддержать законопроект «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционный суд.

Законом устанавливается, что суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня закон подписал председатель парламента Андрей Парубий, а 11 июня - президент Порошенко.

14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «Об образовании Высшего антикоррупционного суда». Законопроект был передан в ВРП в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины.