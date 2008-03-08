Ющенко посвятил день украинским женщинам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинских женщин «с праздником весны, с праздником женской красоты, которая сегодня расцветает в Украине».

В поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте Президента, говорится: «В моем сердце - самые нежные чувства к вам. В сердцах миллионов украинских мужчин - очарование вами, преданность вам и благодарность за вашу любовь.

Я желаю вам счастья, любви и настоящей, такой необходимой уверенности, что в нашей жизни, в наших отношениях, в наших семьях все будет в порядке.

Все, что мы делаем, - делаем для вас. И этот день, и День матери в мае, и, наверное, каждый лучший наш день посвящаем вам.

Любим вас, уважаем вас и благодарим вас - наших матерей, наших жен, любимых и подруг, наших дочерей - всех самых важных женщин в нашей жизни.

Весна - в Украине. Поздравляю вас с весной.

Крепкого вам здоровья, исполнения всех ваших желаний и вашей мечты, вдохновения, хорошего юмора и такой же большой мудрости, оберегающей нас всех.

С праздником любви и надежды я поздравляю вас, самые очаровательные, самые лучшие в мире украинские женщины».