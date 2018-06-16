В МИД обеспокоены несанкционированным перемещением российских войск в Приднестровье

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что невыполнение Россией взятых на себя обязательств посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования создает атмосферу напряженности в региональном измерении.

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность в связи с несанкционированным перемещением 14 июня военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с нарушением Российской Федерацией своих обязательств посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования.

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"Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении. В этом контексте отмечаем, что Украина последовательно поддерживает позицию Правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, согласно решениям Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года", - говорится в комментарии МИД.

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад.

12 апреля премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

14 июня На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной заметили перемещение огромной колонны российской бронетехники.