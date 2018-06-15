В Приднестровье вблизи украинской границы заметили огромную колонну российской военной техники (фото, видео)

На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники с базы ОГРВ.

На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной заметили перемещение огромной колонны российской бронетехники.

Об этом сообщил эксперт Артем Филипенко на своей странице в Facebook.

"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", - прокомментировал Филипенко.

Также Филипенко опубликовал заявление молдавской стороны объединенной контрольной комиссии: "Сегодня, 14 июня, начиная с 08:30 по маршруту Тирасполь - Рыбница, в направлении Григориополь - Дубэсарь, были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года".

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Как сообщал УНИАН, ранее в Горловке заметили огромную колону военной техники.