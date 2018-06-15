Украинский омбудсмен договорилась встретиться с российской коллегой в Москве

Российская Уполномоченная заявила, что на встрече будут обсуждать условия посещения омбудсменами заключенных, которых удерживают в России и Украине.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова договорились встретиться в Москве 18 июня.

Об этом сообщила Радио Свобода советник украинского омбудсмена Елена Мячина.

По ее словам, она и Денисова еще находятся в российском Салехарде недалеко от Лабытнанги, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова, но 18 июня однозначно будут в Москве.

Москалькова заявила, что на встрече, которая состоится в ее офисе, будут обсуждать условия посещения омбудсменами заключенных, удерживаемых в России и Украине.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня Денисова прибыла в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий федеральный округ России), чтобы посетить Сенцова. Однако руководство колонии отказало ей во встрече и предоставлении информации о его состоянии здоровья.

Комментируя эту ситуацию, Москалькова сказала, что попытка встретиться с Сенцовым была «личной инициативе госпожи Денисовой», которая своей поездкой «нарушила предварительные договоренности».

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.