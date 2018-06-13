"Топ-чиновники смогут избежать наказания": НАБУ требует пересмотреть норму закона об Антикоррупционном суде

В Бюро отмечают, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых уже завершены расследования, могут избежать справедливого наказания.

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что норма закона о «Высшем антикоррупционном суде», касающаяся апелляции, требует пересмотра. Как сообщает УНИАН, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте НАБУ.

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«Норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, требует пересмотра», - говорится в тексте заявления.

В ней также сказано, что указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС), будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

«Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания», - отметили в НАБУ.